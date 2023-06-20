Украинцев призывают оставаться в укрытиях.

В ночь на вторник, 20 июня, в ряде областей звучит воздушная тревога, украинцев предупредили о ракетной опасности.

В официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины призвали жителей Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей не игнорировать тревоги. Также они предупредили о вероятность применения оккупантами ударных дронов.

В 01:04 военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

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Сейчас она объявлена в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

По данным "Суспільного", в Запорожье прогремели взрывы. Официальных комментариев от властей пока нет.

Обновлено в 01:31: Черкасская область - ракетная опасность, угроза применения ударных БПЛА.

Обновлено в 01:43: О ракетной опасности и угрозе ударных дронов предупреждают жителей Винницкой области.

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