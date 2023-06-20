Пока что данных о пострадавших нет.

По предварительным данным в Львове зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его данным, в результате прилета люди не пострадали. "Был пожар. На месте работают все службы", - уточнил он.

Кроме того Козицкий отметил, что во Львовской области уже прозвучал отбой воздушной тревоги.

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Ночная атака оккупантов

В ночь на 20 июня в ряде областей звучала воздушная тревога, украинцев предупредили о ракетной опасности. Под утро в Киеве работала противовоздушная оборона, а во Львове прогремели взрывы. Мэр Львова прокомментировал атаку: "Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области - взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре".

Также оккупанты атаковали Запорожскую область. В Запорожской ОВА рассказали, что целями атаки стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

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