По мнению Виктора Верцнера, мост может быть обстрелян 24 августа.

Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту в день 31-й годовщины независимости, 24 августа.

Такое предположение высказал Радио НВ майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер.

По его словам, не только россияне, но и украинцы любят "символические даты".

"И поэтому я ожидаю в эти даты обострения ракетных обстрелов, прежде всего, территории Украины. Поэтому советую всем отпраздновать праздники дома на этот раз. Также Украина должна обострить ситуацию в эти дни... Пожалуй, [может освободить какие-нибудь населенные пункты], возможен удар по Крымскому мосту или другому важному объекту на территории России или полуострова Крым", - спрогнозировал он.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Недавно украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.