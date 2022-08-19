Один из самых важных логистических объектов России - это именно Крымский мост.

За последние 10 дней в Крыму гремело трижды: 9 августа был взорван аэродром возле города "Саки", сгорели 9 российских самолетов; 16 августа взрывы были еще на одном аэродроме - в пригороде Симферополя, сгорели минимум три самолета; в то же время горел целый склад российских боеприпасов возле Джанкоя.

Как говорится в сюжете проекта Freeдом, если первые хлопки на аэродроме в Саках только слегка напугали россиян, то взрывы боеприпасов заставили их массово бежать из Крыма.

Оккупационные власти временно эвакуировали 2 тыс. человек, а вот количество тех, кто навсегда покинул полуостров, составляет около 100 тысяч.

Один из самых важных логистических объектов России - это именно Крымский мост. Это сейчас на мосту застряли десятки тысяч российских беженцев, но обычно он является главной военной артерией оккупантов. Это единственный сухопутный путь, который соединяет материковую Россию со временно оккупированным Крымом. Похоже, ВСУ имеют на него кое-какие планы. Это прямо говорит советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, называя мост "незаконным строительством", которое должно быть уничтожено. Его позицию поддерживают военные эксперты.

"Наверное, первый должен быть Крымский мост. Почему? Потому что это основная артерия снабжения войск", - говорит военный эксперт Олег Жданов.

Но для осуществления такого шага не было нужных ресурсов. Возможно, сейчас они появились, если об уничтожении моста говорят в интервью.

Когда же Крымский мост будет взорван? Точно неизвестно, военная тайна, но в ОП "анонсируют" другие "хлопки" в оккупированном Крыму в ближайшие два-три месяца.

"Похожие заявление политиков и экспертов - это не просто слова на ветер. Украина, наверное, уже получила соответствующее оружие для выполнения этих сложных военных задач и готовит очередную воздушную тревогу в Крыму. Возможно, уже даже в августе", - подытожили журналисты.

Как сообщал УНИАН, накануне советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму, коварно захваченном Россией, поэтому на полуострове будет "яркий" бархатный сезон.

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