В городе уже пятеро погибших, среди которых ребенок. Уже известно о 64 пострадавших.

Работники экстренных служб продолжают спасательную операцию в Кривом Роге, который атаковала Россия. Во время разбора завалов обвалилась часть конструкции разрушенного дома.

Видео момента обвала опубликовали "Вікна". На кадрах видно, как часть конструкции дома внезапно облалилась прямо на головы спасателей, занимавшихся разбором завалов.

К счастью, жители дома и журналисты были на безопасном расстоянии, а спасатели успели отскочить, когда часть конструкции упала.

В Министерстве внутренних дел призывали местных и прессу держаться подальше от места, где проводятся спасательные работы, ведь кроме возможного повторного обстрела, может случиться обвал сооружения или взрыв.

Тем временем местные издания сообщают, число погибших уже достигло 5 человек. Также известно о 43 пострадавших. Спасены 3 человека, эвакуированы 30 человек. Под завалами еще несколько человек, спасательные работы продолжаются.

Среди погибших - 10-летний ребенок. Как сообщает издание "Свої", тело ребенка достали из-под завалов несколько минут назад.

Обновлено в 14:05. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил увеличение количества пострадавших в результате удара РФ по многоэтажке.

"Я всего две минуты назад приехал с мест попадания. Мы разбираем завалы. Поэтому самая свежая информация, к сожалению, такова: 53 человека ранены, в том числе три ребенка. Из раненых три человека в тяжелом состоянии, и один в сверхтяжелом состоянии - там серьезная политравма. Из погибших 4 человека, на сейчас погибшие: два мужчины и семья – мать 45 лет и девочка 10 лет", - рассказал председатель Совета обороны города Александр Вилкул в эфире телемарафона.

Он отметил, что разбор завалов продолжается.

"К сожалению, по той информации, которую мы сейчас имеем, могут быть еще люди под завалами. Спасатели делают все возможное для того, чтобы их спасти", - сказал Вилкул.

Обновлено в 14:27. Родственница погибших 45-летней матери и ее 10-летней дочери рассказала изданию "Первый городской", что они жили на 8 этаже уничтоженного российской ракетой дома. Родные вне себя от горя.

Обновлено в 16:50. На данный момент в Кривом Роге пятеро погибших, среди которых ребенок. Уже известно о 64 пострадавших. Из них – двое мальчиков и три девушки. От 4 до 17 лет.

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, большинство раненых будут лечиться дома. И более 20 остаются в больницах.

"Прощение не будет! Никогда! Болотные изверги заплатят! За каждого невинно убитого... За страдания наших людей... За слезы матерей. Соболезнование тем, для кого сегодня мир померк", - отметил он.

Обновлено в 16:56. Спасатели планируют завершить работы до темного времени суток. На местах попадания вражеских ракет около 80 человек обратились за помощью к психологам, сообщил начальник управления реагирования чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Сергей Коренный.

На местах попадания вражеских ракет спасатели затрудняют воздушные угрозы от врага и угроза обвала конструкций в жилой многоэтажке.

"Мешают постоянные воздушные тревоги, потому что приходится прекращать работы на некоторое время и потом возвращаться. Также очень сложно, потому что нависают конструкции разрушенного дома. В любое время может быть обвал и периодически эти конструкции падают. Привлечен аварийно-спасательный наш государственно- аварийный спасательный отряд для того, чтобы можно было подниматься и срезать эти конструкции, а затем продолжать дальше работы", - объяснил Коренный в эфире телемарафона.

Он отметил, что ГСЧС планируют завершить операцию до темного времени суток, чтобы убедиться, что людей под завалами больше нет. "Все работают и коммунальные службы, и Национальная полиция. Привлечено очень много спасателей - 80 человек личного состава, 36 единиц техники, коммунальщики, самосвалы, погрузчики, работают краны и оказывают помощь. Планируем к темному времени сутки завершить", - подчеркнул Коренной.

Начальник управления реагирования чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Днепропетровской области отметил, что спасательно-поисковые работы продолжаются на обоих объектах попадания вражеских ракет как в жилом доме, так и в здании учебного заведения. "На втором объекте (здания техникума – УНИАН) у нас предварительно есть информация, что возможно под завалами пребывания еще одного человека", – сказал Коренной.

Он добавил, что на месте попадания в жилом многоэтажном доме обследованы все этажи, люди выведены из квартир, им предоставлена вся необходимая помощь.

"На обеих локациях около 80 человек обратились за помощью к психологам, им помощь оказывается. Надеемся, что под завалами мы больше никого не найдем", - подчеркнул Коренной.

Обновлено в 17:17. Мэр Александр Вилкул уточнил, что пострадали 73 человека, погибли пятеро. Завтра в городе – день траура.

"Сегодня штабы по оказанию помощи работают до темноты, завтра – с 08.30 утра. За расселением обратилось только 5 человек, которым уже оказана помощь. Спасательная операция продолжается, продолжаем разбирать завалы", - пишет мэр.

Обновлено в 17:45. Глава ОВА Лисак сообщил, что количество жертв возросло до шести. 75 человек пострадали, среди которых шестеро детей. Из 22 госпитализированных – двое тяжелых.

Ракетный удар по Кривому Рогу - что известно

В понедельник, 31 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздавались взрывы. Позже в МВД Украины сообщили, что противники нанесли по Кривому Рогу ракетный удар.

Россияне попали по городу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения.

Под завалами вероятно есть люди. Работают спасатели и полиция. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома.

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