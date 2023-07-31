По неподтвержденным сведениям, есть "прилет" в жилой дом.

В понедельник, 31 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области было громко.

В Кривом Роге раздавались взрывы, написал глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.

"Вертикаль" пишет, что есть "прилет" в жилой дом. Официального подтверждения этой информации пока нет. По сведениям очевидцев, есть попадание в многоэтажку, сообщает "Суспільне Дніпро" в Telegram.

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Позже в МВД Украины сообщили, что противники нанесли по Кривому Рогу ракетный удар. "В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы. Соблюдайте меры безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Дополнительная информация уточняется!" - отметили в министерстве.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 9:02. Воздушные силы Вооруженных сил Украины в 9:03 сообщили, что российские захватчики могут нанести удар по Днепропетровской области баллистическим вооружением.

Важные новости Кривого Рога - что надо знать

Россияне уже много раз били по городу ракетами и дронами-камикадзе, есть жертвы, разрушения и пострадавшие.

В частности, в ночь на 14 июля РФ ударила по Кривому Рогу беспилотниками. В результате атаки со стороны противника повреждены 127 многоквартирных домов, 22 частных дома, 24 учебных заведения, семь медицинских учреждений. Кроме того, повреждены линия электропередачи и водовод.

Враг попал в коммунальное предприятие, в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. В результате атаки дронами пострадал мужчина.

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