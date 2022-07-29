По району Еленовки ВСУ ракетные и артиллерийские удары не наносили.

Вооруженные силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке, где содержались, в том числе и украинские пленные.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Таким образом российские оккупанты хотят обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над узниками и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ, говорят в Генштабе. Последствия обстрела уточняются.

По информации командующего Ракетных войск и артиллерии командования Сухопутных войск ВС Украины, по району Еленовки ВСУ ракетных и артиллерийских ударов не наносили.

"Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам. Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно придерживаются принципов и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно содержат военнопленных собратьев", - говорится в сообщении.

В Генштабе назвали откровенной ложью и провокацией заявили РФ о том, что ВСУ якобы обстреливают гражданскую инфраструктуру и население.

Удар по колонии с пленными

29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии.

Кремлевские пропагандисты уже обвинили в ударе украинских военных.

По информации российских СМИ, известно уже о более 50 погибших.

В украинской разведке сообщили, что зафиксировали артиллерийские обстрелы в направлении Еленовки.

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