В результате вражеских атак пострадали 19 человек, в том числе маленькие дети.

В среду, 27 марта, средь бела дня россияне нанесли удары по Харькову - первый пришелся по жилому массиву, расположенному в центре города, а второй - вблизи Института хирургии.

Жертвой атаки стал мужчина, ранены 19 человек, в том числе четверо маленьких детей, написал мэр города Игорь Терехов в Telegram. Глава областного центра добавил, что уже известно о повреждении 18 жилых домов, выбито более 800 окон. По словам Терехова, всем жителям поврежденных домов предложили разместиться в харьковских общежитиях.

"Параллельно продолжаем аварийно-восстановительные работы. В первую очередь закрываем окна в тех квартирах, где, несмотря ни на что, решили остаться жить люди", - отметил чиновник.

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27 марта глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что враг нанес два удара по Шевченковскому району Харькова.

Потом стало известно, что погиб один человек, а еще шесть человек получили ранения. Украинская сторона устанавливает тип вооружения, которое россияне использовали во время удара по областному центру.

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