Партизаны считают, что оккупанты готовятся к обороне Крыма.

Армия России стянула "значительные" силы в Джанкой, чтобы сдержать возможное наступление ВСУ на временно оккупированный Крым.

О передислокации техники заявили агенты партизанского движения "АТЕШ". По их данным, оккупанты, вероятно, прячут новоприбывшую технику на местном аэродроме.

"Военный грузовой транспорт регулярно направляется к аэродрому, что свидетельствует об их размещении на этом объекте", - заявил "АТЕШ".

Также там предположили, что оккупанты организовали передислокацию сил из-за неуверенности в том, что смогут сдержать наступление Украины в районе Херсонской и Запорожской областей. Поэтому россияне готовятся к обороне Крыма, говорят партизаны.

Генерал армии Украины раскрыл, как ВСУ будут освобождать Крым

11 октября генерал армии Украины Николай Маломуж раскрыл сценарий, согласно которому, как он считает, планируется освобождение временно подконтрольного РФ Крыма.

По его словам, на данный момент Украина проводит небольшие операции по высадке спецназа на полуострове, чтобы уничтожить силы и базы РФ. Ожидается, что после действий разведки, Силы специальных операций заведут в Крым тысячи военнослужащих и освободят территорию. По словам Маломужа, таким образом Украина сможет занять Крым относительно "быстро".

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