По словам Арестовича, детонация на складе боеприпасов противника длилась не менее часа.

О Чернобаевке Херсонской области уже ходят легенды, ведь там украинские военные не раз "громили" российских оккупантов. В воскресенье вечером, 29 мая, это произошло снова.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Телеграмм-канале.

По его словам, противник потерпел поражение в Чернобаевке в 22-й раз.

"22-е или первое в новом сезоне поражение склада боеприпасов. Детонация длилась не менее часа", - написал Арестович.

Феномен Чернобаевки - что известно

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В то же время, у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Ведь там они постоянно терпят поражения.

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