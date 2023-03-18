На Лимано-Купянском направлении уничтожено более 50 российских захватчиков, еще 116 ранены.

На Бахмутском направлении фронта с начала суток, 18 марта, ликвидировано более 190 российских оккупантов.

Об этом спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Враг и в дальнейшем пытается захватить этот украинский город. Атакует в районе самого населенного пункта. В частности, за эти сутки было 16 боевых столкновений только в районе самого Бахмута, 55 раз он обстрелял город и окрестности. Всего по Бахмутскому отрезку фронта он нанес 352 артиллерийских удара из различных типов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. И 27 боевых столкновений произошло по всему фронту и 4 авиаудара. 193 оккупанта были уничтожены и 199 получили ранения различной степени", - сказал Череватый.

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Также спикер добавил, что украинские защитники сбили два БПЛА "Орлан-10". Кроме того, было уничтожено 5 полевых складов боекомплекта врага.

Череватый отметил, что в Бахмут удается доставлять необходимые украинским бойцам боеприпасы, провиант, амуницию и медикаменты. Также удается забирать из города раненых украинских защитников.

Отдельно представитель рассказал, что несколько недель подряд враг пытается осуществлять наступление на Лимано-Купянском направлении.

"В районе населенных пунктов Гряниковка, Верхнекаменское и Спорное (враг) проводил атакующие действия. Пять раз пытался штурмовать наши позиции. При этом 53 оккупанта уничтожены и 116 были ранены. Характерная особенность на этом направлении, что ежесуточно уничтожается бронетехника противника", - сказал Череватый.

Он добавил, что сегодня были подбиты два российских танка Т-72 и бронированный артиллерийский тягач.

По словам Череватого, на этом направлении враг чаще всего применяет артиллерийские и ракетные обстрелы. "478 раз он обстрелял Лимано-Купянское направление из разных видов артиллерии", - добавил Череватый.

Война в Украине - потери России

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на украинской земле было ликвидировано 880 российских захватчиков. Общие потери России в Украине с 24 февраля 2022 года достигли отметки ориентировочно в 164 тыс. 200 человек.

Тем временем в СБУ рассказали, что спецназовцы "Белые волки" уничтожили на Донецком направлении за одну ночь 10 российских танков. Также был сожжен один БТР противника.

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