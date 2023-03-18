Всего за одну ночь "Белые волки" отработали 10 вражеских танков.

Спецназовцы Службы безопасности Украины "Белые волки" уничтожили на Донецком направлении 11 единиц вражеской техники, сообщил пресс-центр СБУ.

"Десять. Именно столько российских танков уничтожили спецназовцы СБУ "Белые волки" всего за одну ночь! Наши спецы Центра спецопераций "А" отработали вражескую технику на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Также был сожжен один БТР противника.

Видео дня

Таким образом за одну ночь бойцы уничтожили 11 вражеских целей.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

С 24 февраля 2022 года украинские бойцы ликвидировали около 164,2 тыс. российских захватчиков, более 3,5 тыс. танков, более 6,8 тыс. боевых бронированных машин, более 2,5 тыс. артсистем и большое количество другой техники и вооружения противника.

Россия ежедневно теряет в Украине до 1500 военных во время наступлений, считают на Западе.

Впервые подтверждена ликвидация новейшей версии российского Т-62. Эти танки были поставлены на вооружение еще 60 лет назад. В 2022 году россияне заявили о планах модернизировать эту модель танка. Тогда заявлялось о планах провести модернизацию 800 единиц Т-62 в течение трех лет.

Силы ССО недавно показали кадры ликвидации целой роты оккупантов на Бахмутском направлении.

А вот тактическая группа "Адам" сняла целый триллер: бойцы ловко забросили гранату в окоп к наемнику, который прятался между тел убитых товарищей, - ему пришлось себя добивать.

17 марта под удары украинских войск попали, в частности, позиции ПВО российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: