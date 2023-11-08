Враг продолжает использовать территорию Запорожской атомной электростанции как площадку для нанесения ударов.

Начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко по строительству российскими оккупантами железной дороги в Крым отмечает, что это подготовительные работы, но не более.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о том, что враг сообщил о начале строительства российскими оккупантами железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через временно оккупированную территорию Запорожской области.

"Враг обычно постоянно сообщает о таких маршрутах или таких восстановлениях, точнее, этой колее. Знаем, что есть пока это на бумаге, есть подготовительные работы. Но не более того", - отметил глава ОВА.

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Также на вопрос о якобы увеличении врагом потока поставок военной техники на Запорожское направление, особенно, в сторону Бердянска, Малашко отметил, что техника постоянно движется-вместе с ротацией российских захватчиков.

"Но мы наблюдаем, что на нашем направлении увеличивается определенная численность их военнослужащих... обычно, с увеличением численности также увеличивается и техника", - сказал Малашко.

Кроме того, Малашко сообщил, что за последние сутки враг атаковал их область 157 раз, речь идет о 25 населенных пунктах. Обстрелы осуществлялись, в том числе из артиллерии. Ранения получили два человека - отец и его сын.

Малашко отметил, что в области в последние месяцы испытывают увеличение интенсивности вражеских атак: если раньше это было 70-100 атак в сутки, то сейчас – от 150. Кроме того, по его словам, оккупанты стали больше использовать беспилотники.

Он также напомнил, что на оккупированных территориях области продолжается принудительная паспортизация. "Поставлены четкие задачи, что до конца этого года... максимально увеличить количество выдачи паспортов", - сказал Малашко.

Глава ОВА добавил, что для этого людей фактически шантажируют различными методами, в частности невозможностью получить медицинскую помощь без российского паспорта.

Говоря о Запорожской атомной электростанции, Малашко напомнил, что враг продолжает использовать ее как площадку для ударов: продолжает обстреливать мирное население с территории ЗАЭС и использует ее как склад для вооружения и техники.

Глава ОВА также рассказал, что область готова к отопительному сезону.

"У нас отопление еще не включено, температура пока позволяет без отопления. Но если говорить о линии разграничения, там, где есть печное отопление и не только, то сейчас мы уже отработали мажет с международными организациями все домовладения, и по состоянию на сейчас уже начали завозить к людям твердое топливо", - сказал он.

РФ пытается найти альтернативу Крымскому мосту

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, а также строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком.

По его словам, это даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

Российские средства массовой информации со ссылкой на гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого сообщили о начале строительства железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым.

Балицкий отметил, что строительство новой колеи позволит обезопасить движение от обстрелов Вооруженных сил Украины.

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