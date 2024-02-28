Силы обороны смогут пойти в свое наступление только в следующем году.

Главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что украинские войска будут испытывать дефицит боеприпасов и находиться в невыгодном положении еще несколько месяцев.

Как пишет The Guardian, которое цитирует адмирала, сейчас Украина столкнулась со сложной ситуацией поскольку "ее армия борется с боеприпасами и запасами". Проблемы вызваны тем, что военная помощь со стороны США приостановлена республиканцами в Конгрессе, а Европа пока не может восполнить этот дефицит.

"Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится по крайней мере следующие несколько месяцев", - сказал Радакин.

Видео дня

По его мнению, украинские войска вряд ли смогут начать новое контрнаступление до конца лета, а скорее всего, это произойдет уже в следующем году. При этом Россия на тактическом уровне приобретает относительно небольшие территории, в частности Авдеевку. Кроме того, напряженные бои сейчас идут под Часовым Яром, куда ВСУ отошли после выхода из Бахмута.

Война в Украине - проблема с боеприпасами

По оценкам Der Spiegel, у ВСУ иссякнут собственные запасы снарядов не позднее июня.

До конца марта Европейский Союз планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов.

Кроме того, страны ЕС пытаются собрать $1,5 миллиарда для экстренного финансирования закупки боеприпасов для Украины. Артснаряды должны приобрести за рубежом для укрепления линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: