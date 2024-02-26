Глава МИД Украины обвинил западных союзников в нехватке боеприпасов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил запретить экспорт боеприпасов из стран Европы в другие страны, кроме Украины. Заявление прозвучало на фоне нехватки боеприпасов для украинской армии.

"Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть отправлены в Украину. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить цели защиты Европы", - заявил дипломат в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

При этом он обвинил западных союзников в нехватке боеприпасов.

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"Я жалуюсь на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами. Они все знают об этом и совершили ошибки, которые признают. Они поздно решили наращивать собственное производство, заключать долгосрочные контракты и запускать новые производственные линии. К сожалению, сейчас мы расплачиваемся за эти ошибки", - отметил Кулеба.

Также он указал, что прилагаются все усилия, чтобы боеприпасы закупались европейскими государствами в третьих странах и предоставлялись Украине.

Война в Украине - дефицит боеприпасов

Издание NYT писало, что по оценкам американских чиновников, без пополнения средств ПВО Украины их хватит только до марта, а без этой помощи Украину ждет каскадный коллапс на фронте.

При этом спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО. Между тем эффективность украинской ПВО в последнее время снизилась - за последние 10 недель доля уничтоженных "Шахедов" упала на 33%.

Кроме того, аналитики ISW отметили, что перебои с оборонной помощью от Запада могут уже в марте повлечь дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны, состоящих на вооружении Украины.

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