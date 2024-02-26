Берлин тайно обсуждает соглашение о закупке боеприпасов с Индией, где не хотят открыто портить отношения с Россией.

Генерал бундесвера Кристиан Фройдинг, который возглавляет штаб Украины в Министерстве обороны с начала войны и является главным закупщиком Германии, говорит об артиллерийских боеприпасах с нотками отчаяния, когда речь идёт о поставках оружия Киеву.

Как пишет Der Spiegel, в течение нескольких месяцев он был занят только одной темой: "Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру".

Перед правительствами европейских стран встал экзистенциальный вопрос: в состоянии ли они сами закупить необходимое оборонное оборудование без участия США? Отмечается, что результаты пока отрезвляют.

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"К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не представлены в изобилии на полках магазинов по всему миру", - отмечает Фройдинг.

Берлин тайно обсуждает соглашение о закупке боеприпасов с Индией, где не хотят открыто портить отношения с Россией. Такие соглашения могут заключаться с арабскими странами, в некоторых из которых имеются большие запасы снарядов.

"В Министерстве обороны в Берлине каждый день ломают голову над новыми идеями о том, где ещё можно найти боеприпасы. Время работает против Европы: по данным спецслужб, украинские запасы будут исчерпаны не позднее июня, а возможно и раньше", - сказано в материале.

Боеприпасы для Украины - детали

Издание NYT писал, что по оценкам американских чиновников, без пополнения средств ПВО Украины их хватит только до марта. Западные официальные лица и военные эксперты предупредили, что без помощи США Украину ждет каскадный коллапс на фронте.

До конца марта Европейский Союз планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов, которые так необходимы украинской армии. Брюссель работает над увеличением объемов поставок.

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