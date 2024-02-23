Инициатором закупки боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия.

Страны Европейского союза пытаются собрать $1,5 миллиарда для экстренного финансирования закупки боеприпасов для Украины. Артснаряды должны приобрести за рубежом для укрепления линии фронта.

Как сообщает Financial Times, инициатором закупки боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия. Таким образом должны компенсировать медленное рассмотрение помощи Украине в американском Конгрессе и задержки в европейском производстве.

Пока европейские столицы спорят о продолжении основного механизма военной поддержки Киева со стороны ЕС, Прага взяла на себя роль лидера. По словам собеседников издания, Чехия пытается организовать этот процесс с февраля 2022 года, но, чтобы выделить необходимое количество средств, нужна помощь европейских партнеров. Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад

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"Чехи проделали всю работу, но им нужны деньги от других", - сказал человек, осведомленный об этой инициативе.

Как указывается, на встрече в Брюсселе в среду послы ЕС не смогли достичь соглашения по закупке боеприпасов за пределами блока и поставили целью согласовать правила нового вливания капитала к саммиту лидеров ЕС 21 марта.

Германия просит уменьшить ее условный взнос в размере примерно 1,25 млрд евро, чтобы отразить ее большую двустороннюю военную помощь Украине, которая в этом году составит 7 млрд евро.

В то же время Франция и Греция настаивают на том, чтобы оружие и боеприпасы покупали только у производителей ЕС и Норвегии, что не даст возможности финансировать чешский план или боеприпасы из США.

Закупка боеприпасов за пределами ЕС

Как известно, 17 февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел за рубежом источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием. Речь идет, в частности о 800 тысячах снарядов.

При этом Канада уже дала сигнал, что готова поддержать инициативу Чехии срочно доставить в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов из разных стран.

Большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать совместные средства для закупки снарядов, которые произведены за пределами ЕС, однако Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу.

Недавно эти три страны запретили также тратить "европейские" деньги на закупку турецких беспилотники Bayraktar TB2. Их должны были закупать за деньги "Фонда мира" Европейского Союза в рамках большой поставки оборонной продукции турецкого производства для "удовлетворения насущных потребностей Украины".

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