Жозеп Боррель подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной.

До конца марта Европейский Союз планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов, которые так необходимы украинской армии. Брюссель работает над увеличением объемов поставок.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети х по результатам разговора с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем

Он отмечает, что во время сегодняшнего разговора Боррель подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной. При этом напомнил, что ЕС принял исторические решения относительно предоставления Украине оружия, введения санкций против России, начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержки.

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"Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", - написал Кулеба.

Он подчеркнул, что много усовершенствований и решений еще впереди.

"Мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие", - отметил Кулеба.

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В Украине часто говорят о "снарядном голоде" и даже отмечают, что именно он стал причиной ухода Сил обороны из Авдеевки.

17 февраля президент Чехии Петер Павел сообщил, что его страна нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса закупают боеприпасы у "близких партнеров" в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать с них помощь для Украины.

По словам генсека, сейчас союзники из НАТО могут оказать поддержку Украине тремя способами: исчерпать свои запасы; импортировать от третьих сторон, а затем доставлять больше в Украину; наращивать собственное производство.

Он добавил, что все три варианта активно используются партнерами, чтобы гарантировать, что они могут продолжать оказывать "значительную военную поддержку Украине".

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