Руководители ведомств обсудили будущие спецоперации, которые приблизят победу Украины.

В Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки Министерства обороны заявляют, что на российских захватчиков "ждут новые очередные сюрпризы".

"Главное, что у нас есть общее понимание конкретных шагов, которые приближают победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", - говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

Как отмечается, сегодня глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание.

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"Его последствия будут лучшим свидетельством эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств", - говорится в сообщении.

Руководители СБУ и ГУР МО обсудили будущие спецоперации, которые приблизят победу Украины.

"Победа Украины обязательно наступит! Для того, чтобы ее ускорить, СБУ и ГУР МО работают в тесном взаимодействии 24/7. Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь", - говорится в сообщении.

Война в Украине - последние новости

По последним данным Генерального штаба, с 24 февраля украинская армия уничтожила уже более 120 тысяч рашистов.

После недавней смены военного командования у россиян украинская сторона ожидает перехода захватчиков на новую тактику ведения войны. Однако характер изменений пока не очевиден.

Украинская разведка считает, что в ближайшие месяцы Россия сосредоточит свои усилия на полном захвате Донецкой и Луганской областей.