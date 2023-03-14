Он якобы находится в больнице.

Российские СМИ во второй раз заявили, что на так называемого "замглавы вга" оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Виталия Гура совершили покушение.

Как пишет Baza, Гура попытались подорвать в автомобиле в понедельник, 13 марта.

Якобы взрывное устройство сработало рядом с машиной гауляйтера, когда он остановился возле столовой "Смачна країна" в Новой Каховке. В результате он получил ранения и был доставлен в больницу.

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Смерть Виталия Гура

В августе 2022 года российские СМИ сообщали об убийстве Виталия Гура. Тогда сообщалось, что ставленник оккупантов якобы был застрелен.

Месяц спустя заявили, что его убийство - инсценировка Федеральной службы безопасности РФ, совершенная в рамках действий по вычислению украинских диверсантов.

Кто такой Виталий Гура

Виталий Гура родился 27 августа 1978 года. По информации "Чесно", он был главой Новокаховской городской организации "СОЦИАЛИСТЫ" и в 2015 году баллотировался от этой политсилы в Херсонский областной совет и Новокаховский городской совет.

В то же время работал в КП "Новокаховское управление коммунального хозяйства", мастером газового хозяйства. В 2020-2021 годах работал главным механиком в КП "Городской водоканал" Новой Каховки.

На момент полномасштабного вторжения России был старостой Днепрянского округа Новой Каховки.

6 декабря украинская прокуратура объявила ему о подозрении в коллаборационной деятельности. По информации следствия, после начала полномасштабной войны Гура пошел на сотрудничество с оккупантами и стал "заместителем главы администрации" захваченного города в Херсонской области. В Новой Каховке он помогал оккупантам незаконно отсуждать имущество муниципалитета.

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