В последние месяцы большинство пищевых продуктов доставлялось из России через Крым, но из-за повреждения Крымского моста эти поставки значительно усложнятся.

Из-за повреждения Крымского моста оккупантов на Херсонском и Запорожском направлении ожидают не только сложности с поставкой вооружения и боеприпасов, но и нехватка продовольствия.

Об этом сообщил мэр города Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Конечно мы понимаем, что именно из Крыма, через этот Крымский мост, поставлялось огромное количество и боеприпасов, и тяжелого вооружения непосредственно на наше Запорожское и Херсонское направления. То есть, сейчас мы надеемся это все прекратится, но если совсем не остановится, то существенно замедлится", - подчеркнул Федоров.

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Он добавил, что также оккупантов ожидает нехватка продовольствия.

"Что касается продуктов питания и всего остального. В последние месяцы все продукты большей частью доставлялись непосредственно из Крыма, а ведь они точно не производились в Крыму все, а также доставлялись из России. Поэтому сейчас будут перебои с продуктами",- сказал Федоров.

Мэр города Мелитополя отметил, что жители временно оккупированных территорий уже давно испытывают проблемы с нехваткой продуктов и лекарств, но оккупанты не дают возможности ни доставить гуманитарную помощь людям, ни выехать им на подконтрольную Украине территорию.

"Мы видим, что сегодня наши жители остались без путей эвакуации. Поэтому сегодня, действительно в плену у рашистов находится примерно 60 тысяч жителей Мелитопольщины, которые не имеют возможности ни выехать, ни эвакуироваться. И имеют огромные проблемы с продуктами питания и медикаментами, потому что мы также не можем их доставить, потому что враг не дает на это согласие", - акцентировал Федоров.

Он добавил, что на блокпосту возле Васильевки большое скопление автомобилей с жильцами, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, но российские военные их не выпускают .

"В Васильевке - это единственный город, который совмещал временно оккупированную территорию с территорией подконтрольной Украине, на утро было 6 тысяч авто. Сегодня утром они пропустили около 100 автомобилей именно к последнему блокпосту, к так называемой "тарелке". Но там их развернули и сказали, что суббота и воскресенье - выходные. Шесть тысяч жителей уже более чем десять дней просто буквально живут в машинах и не могут выехать в Запорожье – это действительно издевательство над нашими людьми", - подчеркнул Федоров.

Подрыв Крымского моста: что стоит знать

Утром в субботу, 8 октября, начали появляться сообщения о сильном пожаре на Крымском мосту. Впоследствии стало известно, что обрушены два автомобильных пролета, они упали в воду.

По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк теперь россияне "не смогут использовать очередную транспортную артерию", а в частности, и железнодорожный маршрут. Она добавила, что Украину это "вполне устраивает".

Так называемые "власти" полуострова заявили, что около 6 утра на мосту якобы взорвался грузовой автомобиль вследствие этого якобы погибли три человека. Российские СМИ сообщили, кто мог быть за рулем автомобиля.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. В СБУ пока отказываются подтверждать данную информацию.

The Washington Post со ссылкой на надежный источник в украинском правительстве также сообщила о причастности Украины. В Силах обороны "Юг" уклончиво ответили, что "рвется там, где тонко", а в Офисе президента намекнули, что это дело рук русских.

В Госдуме РФ назвали произошедшее объявлением "войны без правил" и разразились угрозами, а российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

После инцидента оккупанты хотят вывезти жителей оккупированной части Херсонской области в Крым и Российскую Федерацию.

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