Переговоры между США и Россией по Украине теперь включают масштабную нефтяную сделку, – NYT

Переговоры между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны в Украине затронули вопрос о возможном соглашении в отношении международных активов "Лукойла".

Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Россией о прекращении войны в Украине расширились и теперь включают возможное многомиллиардное соглашение об активах российской нефтяной компании "Лукойл". К переговорам непосредственно привлечены специальные посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, пишет The New York Times.

По словам трех источников, знакомых с ходом встречи, президент России Владимир Путин поднял вопрос об этой сделке во время встречи с Виткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября. По словам одного из собеседников, Путин предложил сделку, чтобы показать россиянам, что они могут вести бизнес с Соединенными Штатами.

Американская сторона ответила, что будет работать над этим. Соглашение рассматривается как способ улучшить позиции в отношениях с Кремлем, а также как возможность снизить мировые цены на энергоносители.

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Какие активы могут быть проданы

Речь идет о крупном комплексе активов "Лукойла", в который входят нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции в разных странах.

Среди них – нефтяные месторождения в Камеруне, нефтеперерабатывающие заводы в Европе и автозаправочные станции в Нью-Джерси.

Сделка зависит от одобрения правительства США и Кремля. Хотя "Лукойл" является частной компанией, в Москве решение по сделке широко считается решением Владимира Путина.

В начале этого года "Лукойл" оценивал свои международные активы в $20 млрд. В то же время цена и структура предлагаемой сделки пока остаются неясными.

Кто претендует на активы

Лидирующую группу, стремящуюся заключить сделку, возглавляет американский инвестор Тодд Боэли. В нее также входят две ближневосточные группы и подразделение правительства США.

Правительство Соединенных Штатов участвует через Американскую международную корпорацию по финансированию развития. Представитель агентства заявил, что потенциальная сделка будет способствовать экономической безопасности США, внешней политике и снижению цен на энергоносители.

Основным акционером при этом должен стать катарский конгломерат, контролируемый Мутазом Аль-Хайятом и Рамезом Аль-Хайятом.

Еще одним важным участником может стать инвестиционный фонд из Абу-Даби, контролируемый шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном.

Связи участников с союзниками Трампа

Возможная сделка привлекла внимание из-за деловых связей между её участниками и людьми, участвующими в переговорах США с Россией.

Мутаз и Рамез Аль-Хайяти ранее создали партнерство с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп для финансирования многомиллиардного проекта роскошного отеля-курорта на юге Албании.

Шейх Тахнун также контролирует фонд Lunate, который является одним из крупнейших акционеров частной инвестиционной компании, созданной Кушнером после его работы в Белом доме.

В то же время один из инвесторов сделки с "Лукойлом" является совладельцем криптовалютной компании World Liberty Financial. Ее соучредителем был Стив Виткофф.

При этом нет признаков того, что Кушнер или Виткофф лично получат прибыль от возможной сделки. Представительница Виткоффа заявила, что у него "нет конфликта интересов и нет финансовой заинтересованности в этом деле".

Как изменились претенденты на активы "Лукойла"

Интерес к международным активам "Лукойла" проявляли различные потенциальные покупатели. Среди них были американские энергетические компании, в частности "Шеврон".

В январе частная инвестиционная компания Carlyle достигла предварительной договоренности о покупке значительной доли активов. Однако одобрение этой заявки в США затянулось.

После этого ведущим участником торгов стала группа во главе с Тоддом Боэли и партнерами из Ближнего Востока и правительства США.

Ранее Министерство финансов США отклонило первоначальное предложение швейцарской энергетической торговой компании Gunvor о покупке международных активов "Лукойла".

Сделка еще не окончательная

Возможная сделка пока не является окончательной и должна быть одобрена Министерством финансов США, которое контролирует выполнение санкций. По словам людей, знакомых с процессом продажи, важную роль в нем играет Кирилл Дмитриев, экономический посланник Путина. Он заявлял, что диалог с США продолжается в различных сферах, в частности в энергетике.

Нефтеперерабатывающие заводы "Лукойла" в Нидерландах, Болгарии и Румынии также играют важную роль в возможной сделке. Они производят дизельное и авиационное топливо.

В то же время санкционные ограничения в отношении активов "Лукойла" в США и других странах неоднократно продлевались, пока продолжались переговоры. Последнее продление, согласно предоставленному тексту, действует до 29 октября.

Переговоры по Украине – последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила международным партнерам энергетическое перемирие с Россией, которое остановит уничтожение критически важной инфраструктуры, особенно в преддверии зимы.

ISW отмечает, что чиновники Кремля фактически отвергли предложенный США и Украиной ограниченный режим прекращения огня в энергетической отрасли. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Россия и Украина "проявили интерес" к ограниченному прекращению огня в контексте поставок продовольствия и энергоносителей.

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