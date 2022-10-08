Речь идет о детях с родителями и пожилых людях.

Оккупанты хотят вывезти жителей оккупированной части Херсонской области в Крым и Российскую Федерацию.

Об этом заявил коллаборант Кирилл Стремоусов, пишет российское пропагандистское агентство РБК.

Отмечается, что российские захватчики хотят вывезти пожилых людей и детей с родителями "на несколько недель на отдых" на оккупированный полуостров, в Ростовскую область и Краснодарский край.

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Указывается, что завтра, 9 октября заработают специальные центры.

"До 10 тыс. каждая область и край готовы принять... Все, абсолютно все, кто хочет, может приехать", — заявил коллаборант.

Ситуация на Херсонщине

Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. 6 октября сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

С 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

3 октября стало известно, что Архангельское и Миролюбовка в Херсонской области официально уволены от оккупантов.

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