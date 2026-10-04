Украина прорвала российскую 'зону поражения' и вернула свои танки в бой, - The Telegraph

Танки, оснащенные дополнительной броней для защиты от дронов, сопровождались тяжелыми бомбардировщиками-дронами FPV-"Вампир" и разведывательными дронами.

Более двух лет любой танк, осмеливавшийся приблизиться к линии фронта в Украине, выслеживался дронами беспилотниками и уничтожался.

Как пишет The Telegraph, вопреки всем ожиданиям, украинские танки этим летом снова двинулись к полю боя и выстояли.

Отмечается, что тщательно продуманная стратегия целенаправленных атак украинских беспилотных подразделений и спецназа помогла отбросить российские войска и расчистить путь для тяжелой бронетехники.

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Танки - некоторые из которых, как полагают, являются британскими Challenger 2 - сыграли ключевую роль в крупном контрнаступлении под Александровкой, в результате которого Украина отвоевала 745 квадратных километров территории.

Перемещение танков заняло восемь месяцев. Сначала Украина атаковала линии снабжения, нанося удары по российским конвоям на расстоянии до 160 километров в тылу фронта.

Затем Киев начал прослушивать: украинские подразделения взломали телефоны российских солдат и прочитали их панические сообщения типа "это было близко" о взрыве неподалеку, чтобы определить их местоположение и соответствующим образом скорректировать артиллерийское вооружение.

В то же время группы беспилотников преследовали российские экипажи, пока те не отступили. Только после этого украинская пехота продвинулась вперед, проскользнув пешком через вражеские линии и расчистив путь для танков, которые затем продвинулись с тыла.

Важно, что танковые подразделения вели огонь по российским позициям и помогли удержать отвоеванные Украиной территории.

При этом этот подход распространяется за пределы Александровки. На этой неделе 475-й штурмовой полк Украины, опубликовал видеозапись атаки двух танков на российские позиции в Ольховатке под Харьковом.

Танки, оснащенные дополнительной броней для защиты от дронов, сопровождались тяжелыми бомбардировщиками-дронами FPV-"Вампир" и разведывательными дронами.

Они наехали на лёгкие мины, открыли огонь прямо по зданиям, где укрывалась русская пехота, а затем отступили. По данным полка, танки вернулись невредимыми. В статье сказано:

"Это был скорее набег, чем наступление, но он показал, что бронетехника уцелела там, где еще недавно она почти наверняка была бы уничтожена".

Аналитики заявили, что эта стратегия показала, что тяжелая бронетехника по-прежнему имеет право на существование на поле боя, когда подразделениям удается истощить зону поражения вблизи линии фронта.

Война в Украине

Ранее СМИ писали, что в Украине разработали новую систему защиты от ударных дронов, управляемых через оптоволоконный кабель. Комплекс "Чагарнык" призван физически перерезать линию связи беспилотника, что позволяет противодействовать аппаратам, которые не удается подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

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