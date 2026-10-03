В Италии нашли этрусское захоронение: останки лежали в кувшине для вина

Находка, получившая обозначение "Гробница 10188", указывает на высокое общественное положение усопшего.

В Италии археологи обнаружили этрусское захоронение, которому 2600 лет. В нем находился греческий сосуд, украшенный изображениями всадников и сирены, в котором хранились кремированные останки высокопоставленного лица.

Находка, получившая обозначение "Гробница 10188", указывает на высокое общественное положение усопшего, отметили итальянские археологи, пишет Ecoticias. Отмечается, что находка также объединила два важных свидетельства: необычную для этой местности конструкцию гробницы и греческий сосуд для застолий аристократов.

В частности, в центре гробницы 10188 находился кратер – крупный сосуд, изготовленный в греческом Коринфе. Вокруг него было возведено защитное ограждение из травертина, перекрытое сверху каменной плитой.

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В древнегреческом обществе кратеры использовались для смешивания вина с водой во время застолий аристократов.

По данным Министерства культуры Италии, на одной стороне найденного сосуда изображены скачущие всадники, а на другой – сирена между двумя обращенными друг к другу всадниками. Этими изображениями украшен предмет, который послужил для хранения человеческих останков.

Специалисты расценивают сочетание архитектурных особенностей, обряда кремации, импортной керамики и ритуального назначения кратера как свидетельство того, что здесь был погребен человек высокого ранга. Однако кем он был и откуда родом, археологи пока не установили.

Археологи добавили, что сосуд из Коринфа служит наглядным примером перемещения предметов и обычаев между различными сообществами.

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