Он заявил, что фура оформлена на него, но пользовался ею его родственник.

Самир Юсубов, назвавшийся владельцем фуры, которая, как предполагается, взорвалась на Крымском мосту, отрицает причастность к инциденту.

Его видеообращение опубликовали российские Telegram-каналы.

"Я, Юсубов Самир Сеймур-Оглы, 1996 года рождения, к случившемуся на Крымском мосту отношения не имею. Фура оформлена на меня, на ней работает дядя Юсубов Махир Насиб-Оглы. Всю жизнь занимается грузоперевозками", – говорит парень на видео.

Видео дня

Информация Самира Юсубов частично подтверждается данными из открытых источников – человек по имени Юсубов Махир Насиб-Оглы ранее был оформлен как инцивидуальный предприниматель в Татарстане, его деятельность была связана с автомобильным грузовым транспортом.

Как сообщают Telegram-каналы Mash и Baza, дядя владельца машины мог быть за рулем взорвавшегося грузовика. Якобы родственники опознали его по видео с досмотра автомобиля.

Информируют, что в течение последних недель фура колесила по Краснодарскому краю. Вчера ночью ее видели в поселке Светлый Путь в Краснодарском крае, сегодня в 5 утра – в поселке Стрелка, что в 36 километрах. Этот путь машина преодолела за 6 часов. В 5:52 фура заехала на мост, в 6:05 взорвалась. С позавчера Махир не выходил на связь с родными.

Российские также Telegram-каналы сообщают, что сейчас в домах родных Самира проходят обыски, а сам он находится за границей.

Отметим, ранее российские СМИ опубликовали его фото, назвав имя – Борис Юсубов. Также сообщали, что он якобы продал фуру, но новый владелец не переоформил ее.

Подрыв Крымского моста – подробности инцидента в Крыму

В субботу, 8 октября, начали появляться сообщения о сильном пожаре на Крымском мосту. Сперва российские СМИ информировали, что якобы горит железнодорожная ветка сооружения, потом – что обрушены два автомобильных пролета, они рухнули в воду.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк также отметила, что теперь россияне " не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности, и железнодорожный маршрут. Она добавила, что Украину это "вполне устраивает".

Оккупационные "власти" полуострова заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. После обеда Следком РФ заявил, что в результате взрыва на Крымском мосту якобы погибли три человека. Также сообщали, что владелец фуры – житель Краснодарского края, по месту его жительства проводят обыски.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. В СБУ пока отказываются подтверждать данную информацию.

The Washington Post со ссылкой на надежный источник в украинском правительстве также сообщила о причастности Украины. В Силах обороны "Юг" уклончиво ответили, что "рвется там, где тонко", а в Офисе президента намекнули, что это дело рук россиян.

В Госдуме РФ назвали произошедшее объявлением "войны без правил" и разразились угрозами, а российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

После инцидента оккупанты хотят вывезти жителей оккупированной части Херсонской области в Крым и Российскую Федерацию.

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