Украинские военные продолжают проводить мероприятия, которые истощают возможности врага.

8 октября был разрушен Крымский мост. Пострадал как автомобильный мост, так и железнодорожный.

Причастны ли к этому ВСУ, ответила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. В эфире FREEДОМ она заявила, что ВСУ долго проводили мероприятия, истощающие врага, а также действия, направленные на лишение его возможности подтягивать силы и резервы.

"Рвется там, где тонко", - добавила Гуменюк о подрыве Крымского моста.

"Мы много говорили, что держим под огневым контролем временно оккупированную территорию. Это означает, что мы проводим мероприятия, которые истощают возможности врага. Ну вот истощение - это тоже утончение и потом разрыв", - отметила Гуменюк.

Взрыв на Крымском мосту: основная информация

Утром 8 октября поступили сведения, что на Крымском мосту возник сильный пожар. В росСМИ сначала сообщили о повреждении лишь железнодорожной ветки. Но затем в интернете появились фото и видео с места происшествия. Благодаря этому стало известно, что в воду упали два автомобильных пролета.

Национальный антитеррористический комитет России заявил о взрыве грузовика на Крымском мосту.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что обвал моста — это спецоперация Службы безопасности Украины. При этом СБУ официально не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.

По данным Следкома РФ, в результате повреждений моста погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с грузовиком.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для изучения чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Он будет закрыт до 31 октября, как указано в сервисе "Яндекс.Карты".

Ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины сообщила, что наши воины продолжают нарушать планы рашистов по стягиванию резервов на временно оккупированные южные территории.

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