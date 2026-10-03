США отправили на Ближний Восток третий авианосец и 10 тысяч военных, - Bild

Таким образом Трамп демонстрирует иранским властям, что все еще может принимать такие военные решения.

Власти США приняли решение увеличить присутствие на Ближнем Востоке, отправив туда авианосец USS Theodore Roosevelt с кораблями сопровождения.

Как сообщает Bild, в регион также направились 3 десантных корабля и морская пехота. "10 тыс. военных должны быть готовы к бою уже в ноябре", - написало издание.

Издание рассуждает, что таким образом, если уже присутствующие на Ближнем Востоке авианосцы USS George H.W. Bush и USS George Washington останутся, то в распоряжении США в регионе будут 3 авианосные группы и около 60 тыс. военных.

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Издание отметило, что президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что на время предвыборной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс боевых действий не будет.

Журналисты объяснили, что война с Ираном крайне непопулярна среди американских избирателей и снижает рейтинги республиканцев, поэтому Трамп старается не усугублять ситуацию.

Однако уже после выборов война может возобновиться. В частности, в интервью журналу Time Трамп сказал, что новые удары по Ирану "возможны".

При этом, бывший офицер разведки США и консультант Пентагона по Ближнему Востоку Майкл Прегент предостерег от поспешных выводов. В разговоре с изданием он допустил, что авианосей "Теодор Рузвельт" может сменить другой авианосец в регионе.

Однако, как отметил эксперт, таким образом Трамп демонстрирует иранским властям, что все еще может принимать такие военные решения:

"Это демонстрация силы".

Ситуация на Ближнем Востоке

Сейчас ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной из-за противостояния Ирана, Израиля и США, а также боевых действий в Ливане. Переговоры о прекращении войны и достижениях договоренностей в регионе усложняются разногласиями между сторонами. Ранее Израиль и Ливан согласились продлить перемирие на 45 дней, чтобы провести дополнительные переговоры при посредничестве США.

30 сентября издание Axios писало, что предпринятые посредниками из Катара попытки добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки.

Источники издания отметили, что катарские переговорщики продолжат усилия, хотя все больше разочаровываются.

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