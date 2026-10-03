Россияне подготовили массированный удар по Украине: мониторы раскрыли детали

Они утверждают, что в пределах Орла, Курска и Гвардейского было подготовлено около 100 реактивных БПЛА.

Российские оккупанты подготовили массированный удар по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал "Стратегическая авиация".

По их словам, по некоторым данным, противник готовится к массированному обстрелу с применением баллистических и гиперзвуковых ракет, а именно:

10 баллистических ракет в Брянской области;

12 баллистических ракет и 5 гиперзвуковых ракет в Курской области;

8 баллистических ракет в Воронежской и Ростовской областях;

5 баллистических ракет на территории временно оккупированного Крыма.

Также они утверждают, что было подготовлено около 100 реактивных БПЛА в пределах Орла, Курска и Гвардейска.

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Удары РФ по Украине

Как ранее писало издание The New York Times, у России появилась новая цель в её стремительно растущем списке объектов украинской инфраструктуры для бомбардировок. За последние три дня Россия шесть раз атаковала мосты в Киеве.

Сооружения по-прежнему стоят, но повреждения и угроза новых атак вынудили местные власти ограничить или остановить движение на пяти из шести автомобильных мостов столицы. Это серьезно нарушило повседневную жизнь крупнейшего города Украины.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что в Киеве могут использоваться радиоретрансляторы противника, обеспечивающие временный канал управления ударными беспилотниками "Шахед" для корректировки их ударов.

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