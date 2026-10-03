$27 млрд на оборону: ЕС не сможет покрыть весь дефицит Украины, – Марченко

Часть дефицита оборонного бюджета удалось покрыть, еще около 12 млрд долларов планируется найти совместными усилиями, но оставшуюся сумму Еврокомиссия в этом году покрыть не сможет.

Европейская комиссия не сможет в этом году покрыть весь оборонный дефицит Украины в размере 27 млрд долларов из-за "отсутствия соответствующих инструментов". Речь идет о дополнительных потребностях, возникших у вооруженных сил, а не о потребностях государственного бюджета. Об этом заявил министр экономики Украины Сергей Марченко.

По его словам, важно разделять бюджетный и военный треки финансирования. Марченко сделал такое заявление в связи с недавними сообщениями в прессе со ссылкой на слова представителей ЕС.

Марченко отметил, что для нужд государственного бюджета Украине до конца года необходимо получить от партнеров $29,5 млрд. Более $3 млрд из этой суммы Украина получила накануне.

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По его словам, это финансирование удастся получить, если Украина "выполнит свою домашнюю работу в отношении наших обязательств", то есть примет соответствующие реформы.

Кроме того, Украина "безусловно" в этом году получит еще €17 млрд в рамках Ukraine Support Loan на нужды обороны. Украинская сторона также договорилась с ЕС об "ускорении работы над максимально быстрым согласованием запросов".

Почему возник дефицит в $27 млрд

Даже с учетом средств в рамках Ukraine Support Loan Министерство обороны заявило о дополнительных потребностях в сфере обороны в размере $27 млрд – именно об этом дефиците говорят в последнее время.

Марченко напомнил, что благодаря экономии государственных средств удалось найти 7 млрд долларов из необходимых 27 млрд. Еще около 12 млрд долларов планируется найти "совместными усилиями".

Однако оставшуюся часть дефицита Европейская комиссия покрыть не сможет из-за "отсутствия соответствующих инструментов" в этом году, заявил Марченко.

Дефицит в оборонном бюджете

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине заявляли о дефиците в оборонном бюджете в размере $27 млрд. Премьер-министр Сергей Корецкий называл причинами удорожание войны, которая стала технологической и требует больших затрат, а также то, что в первом полугодии 2026 года Министерство обороны профинансировало расходы за счет средств второго полугодия. По его словам, это "сейчас создает дополнительную проблему".

Еще одной причиной дефицита называли невыполнение всех обязательств перед партнерами.

По данным СМИ, европейцы не ожидали столь значительного дефицита. Некоторые собеседники журналистов заявляли, что партнеры ставили под сомнение эффективность расходования средств или возможное завышение потребностей.

Прогнозы относительно перспектив Украины в войне за последние недели стали значительно мрачнее. Как пишет The Washington Post, Киев страдает от авиаударов и сталкивается с острой нехваткой средств, волной обвинений в коррупции, новыми внутриполитическими расколами и все возрастающей усталостью среди международных сторонников Украины – даже несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время прилагает усилия для возобновления мирных переговоров, которые долгое время были приостановлены.

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