Самые богатые россияне в 2026 году перечислили в бюджет России 471 миллиард рублей, или более 5,6 миллиарда долларов, так называемых "добровольных взносов" военного времени. Так подсчитало агентство Reuters.
Важно, что эта сумма покрыла более 1% всех государственных расходов. Без добровольных пожертвований крупного бизнеса дефицит российского бюджета сейчас составил бы 3,4% ВВП. В настоящее время дефицит составляет 3,2% ВВП, или 7,3 триллиона рублей.
Эти взносы обсуждались в марте на закрытой встрече президента России Владимира Путина с крупнейшими российскими предпринимателями, большинство из которых находятся под западными санкциями.
Как писало издание The Bell, идею сбора "пожертвований" Путину предложил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин. По их данным, олигарх и сенатор Сулейман Керимов сразу же пообещал выделить 100 миллиардов рублей, также идею поддержал еще как минимум один крупный бизнесмен.
В Financial Times сообщалось, что пожертвовать деньги также согласился бизнесмен Олег Дерипаска. В сентябре Путин заявил, что после той встречи олигархи перечислили в бюджет "сотни миллиардов" рублей.
В Кремле отрицают, что Путин обращался к предпринимателям с просьбой о финансировании. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, один из участников сам предложил внести "очень крупную сумму денег" – якобы указав на то, что многие состоятельные россияне разбогатели в 1990-е благодаря связям с государством, – и Путин поддержал эту инициативу.
Интересно, что средства от взносов, указанные в бюджетных документах как "добровольные пожертвования", уже превысили поступления от налога на сверхприбыль корпораций, который в основном уплачивали металлургические компании и производители удобрений.
Российские олигархи
Ранее сообщалось, что решение Европейского Союза об исключении из санкционного списка двух известных российских миллиардеров – Алишера Усманова и Михаила Фридмана – оставило горький осадок среди чиновников и дипломатов в Брюсселе, которые теперь опасаются опасного прецедента.