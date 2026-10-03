Искусственный интеллект научился читать мысли: ученые показали новую технологию

Ученые хотят научить систему восстанавливать видео, звуки, фантазии и даже сны.

Новый инструмент на основе ИИ может по сканированию мозга восстановить изображение, которое в этот момент видит человек. Она определяет не только сам объект, но и его положение, цвета и общую композицию, как сообщает MIT Technology Review.

Система относится к быстро развивающемуся направлению нейроинтерфейсов, в котором алгоритмы учатся связывать сигналы мозга с тем, что человек воспринимает, представляет или вспоминает. Для этого ИИ анализирует характер активности различных участков мозга и сопоставляет его с визуальными данными.

Команда обучила ИИ-модель на данных восьми человек, каждый из которых просмотрел около 9000 изображений во время сканирования мозга с помощью высокоточной фМРТ. Для адаптации к новому человеку ей достаточно одного часа данных МРТ – раньше аналогичным системам требовалось до 40 часов.

Видео дня

Однако модель не идеальна: в одном случае ИИ интерпретировал изображение торта как три сандвича, а в другом – принял собаку за козу. Но ученые уже хотят научить систему восстанавливать видео, звуки, фантазии и даже сны.

При этом речь пока не идет о буквальном "чтении мыслей" Алгоритм не получает прямой доступ к содержанию сознания, а восстанавливает визуальную информацию на основе статистических закономерностей, которым он обучился. В перспективе такую технологию также рассматривают как способ помочь полностью парализованным людям общаться с помощью мозговой активности.

Вместе с тем технология вызывает вопросы о защите "ментальной приватности". Возможность восстанавливать образы по активности мозга в будущем может создать риск их использования без ведома и согласия человека. Нейробиологи признают потенциал подобных злоупотреблений, но отмечает, что предпочитает сосредоточиться на положительных возможностях своей разработки.

УНИАН писал, что создатель ChatGPT Сэм Альтман занялся разработкой технологии объединения мозга человека с ИИ. В отличие от решений вроде Neuralink, нейроинтерфейс сможет работать без вживления в ткани головного мозга.

В начале сентября OpenAI выпустила свою самую мощную модель GPT-6 Astra, которая максимально приблизила ИИ к человеческому уровню. "Все, что вы можете сделать на компьютере, Astra может сделать за вас быстрее", говорят авторы.

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