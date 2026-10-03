У Путина пригрозили 'ударами возмездия' по Киеву и рекомендовали всем покинуть город

Те, дипломаты и делегации, которые не послушаются предупреждения, будут сами виноваты, если с ними что-то случится.

Министерство иностранных дел (МИД) РФ рекомендовало находящимся в Киевеиностранным гражданам и дипломатам покинуть украинскую столицу и вовсе не приезжать в Украину.

Об этом сказано в заявлении МИД РФ. Подчиненные Сергея Лаврова выпустили рекомендацию и для украинцев. Им посоветовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

В своем заявлении российский МИД указал, что российские военные "продолжаютсистемно наносить последовательные удары по объектам военного назначения в Киевеи других украинских городах" якобы в ответ на "террористические действия" Украины.

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Ведомство Лаврова акцентировало, что выдает подобное предупреждение уже не впервые, но вот беда - к нему никто не прислушивается. Там даже детализировали, что отправляли предупреждения не ездить в Украину целому ряду стран, включая США, Великобританию, страны Евросоюза, Норвегию, Швейцарию.

"Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают многие посольства.., с визитами направляются иностранные официальные лица", - заявили в МИД РФ и добавили, что российская армия продолжит наносить "массированные удары возмездия".

"МИД России повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания в Украине и поездок... Ответственность за возможные негативные последствияцеликом и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение", - сказано в заявлении.

Ситуация в Киеве: новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 октября, пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил журналистам, что иностранные дипломатические миссии, базирующиеся в Киеве, не направляли никаких сообщений о желании перенести посольства из Киева в другие города.

По его словам, не известно откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. При этом добавил, что в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать не получали.

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