Казахстан может задерживать украинцев по запросу РФ: Лубинец рассказал о вопиющем случае

Казахстан по-прежнему остается потенциально опасным направлением для украинцев, поскольку продолжает сотрудничать с российскими силовиками.

В Казахстане задержали гражданку Украины по запросу России. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По данным омбудсмена, украинка Любовь Рожанская приехала в Казахстан, чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину. Вместо этого местные силовики задержали ее в связи с уголовным делом, которое было возбуждено в России еще в 2023 году.

"Но есть ещё одно чрезвычайно важное обстоятельство. Любовь Рожанскую фактически выманили в Казахстан обманным путем! "Новые" родственники ребенка в России в сотрудничестве с ФСБ выходили на связь с женщиной и намеренно пытались выманить ее из Украины, чтобы она приехала забрать ребенка самостоятельно. Женщина поверила им и приехала в Астану, не зная, что в России уже готовятся к ее задержанию!" – сообщил Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул недопустимость выдачи женщины в Россию, поскольку там её жизнь и здоровье будут в опасности.

"Мы хорошо знаем, что происходит с украинцами, которые попадают в руки российской системы. Поэтому я незамедлительно обратился к омбудсмену Казахстана Артуру Ластаеву с призывом не допустить никакой экстрадиции", – заявил Лубинец.

По словам омбудсмена, мать мальчика ещё в 2021 году вывезла его в Россию. В 2022 году она оформила российское гражданство для себя и ребёнка. В то же время Верховный Суд Украины в марте 2025 года определил местом проживания ребёнка Одессу.

"То есть бабушка приехала, чтобы забрать украинского ребенка и вернуть его домой. И именно тогда сама оказалась под стражей по делу, инициированному Россией. Это еще раз показывает, насколько опасно пытаться самостоятельно забирать детей, находящихся на территории России", – добавил он.

Политика Казахстана

Как писал УНИАН, в июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме в Омске призвал Путина заморозить войну в Украине. Он подчеркнул, что конфликт наносит ущерб и России, и Украине, а его природа остается непонятной для многих.

Однако уже в сентябре Токаев во время визита в Берлин заявил, что поддерживает очень хорошие отношения с Владимиром Путиным и назвал его "выдающимся государственным деятелем". Он подчеркнул, что российский президент является приемлемой политической фигурой не только для Центральной Азии, но и для Европы и всего мира.

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