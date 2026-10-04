В Евросоюзе ответили России на угрозы в адрес дипломатов в Киеве

Подобные угрозы со стороны России звучат не в первый раз.

Дипломаты Европейского Союза продолжают находиться в Киеве, несмотря на то, что МИД России с угрозами призвал иностранцев покинуть украинскую столицу. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд, сообщает hromadske.

По его словам, подобные угрозы со стороны России звучат не впервые, и это свидетельствует о том, что "Кремль проигрывает свою войну и теряет самообладание".

Он считает, что главная цель Москвы - запугать европейские страны, чтобы те сократили поддержку Украины.

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"Этого не произойдет. Мы и впредь будем поддерживать Украину, разоблачать безответственные и опасные действия России и продолжим усиливать давление на нее", - подчеркнул пресс-секретарь.

Виганд отметил, что ЕС в настоящее время работает над крупнейшим за всю историю пакетом санкций против РФ, а на этой неделе уже ввел ограничения в связи с депортацией украинских детей.

"Как заявила Верховный представитель ЕС Кая Каллас, Россия готова идти на большие риски, но мы также усиливаем наши действия, чтобы наносить России больший ущерб", - сказал он.

Угрозы РФ

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором "вновь предостерегло" иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Киеве и поездок в Украину.

В российском ведомстве заявили, что армия РФ будет продолжать наносить "массированные ответные удары". В Москве также пригрозили, что ответственность за возможные последствия для иностранцев "полностью и целиком лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение".

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