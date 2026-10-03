В Киеве появятся резервные переправы через Днепр: министр раскрыл подробности

Он отметил, что строительство таких переправ может длиться до трёх месяцев.

Со следующей недели в Киеве планируют начать строительство нескольких резервных переправ через Днепр. Об этом в интервью "Суспильному" сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Он отметил, что рассматривается быстрый вариант соединения левого и правого берегов Киева в случае повреждения мостов – строительство насыпных дамб с понтонными переправами, чтобы сохранить движение через Днепр.

"Неотложные решения – это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом их критичности. Город самостоятельно этим не занимался, поэтому сейчас принято решение, что этим займутся министерство, Агентство восстановления, военные совместно с столичными властями", – рассказал Калашник.

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По его словам, строительство таких переправ может длиться до трех месяцев, а сами конструкции должны обеспечить как минимум половину пропускной способности существующих мостов.

Он сообщил, что в ближайшее время начнутся строительные работы.

"Будет задействована вся инфраструктура для того, чтобы пропускная способность была максимальной. У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают левый и правый берег в течение суток. И задача – сохранить эту пропускную способность. Поэтому определены соответствующие места, где начнется строительство", – подчеркнул Калашник.

Он также добавил, что такие работы планируют проводить не только в Киеве, но и в других регионах Украины, и не только на Днепре.

Калашник отметил, что в министерстве рассматривают и другие варианты, в частности строительство быстровозводимых бетонных конструкций и, в долгосрочной перспективе, строительство туннеля под Днепром. При этом он добавил, что такие проекты могут стоить десятки миллиардов гривен, поэтому их реализация возможна только при поддержке партнеров.

Калашник подчеркнул, что главным приоритетом остается сохранение мостов и недопущение их разрушения, и для этого "задействовано максимальное количество техники".

Российские удары по мостам в Киеве

Как сообщал УНИАН, издание The New York Times пишет, что у России появилась новая цель в её стремительно растущем списке объектов украинской инфраструктуры для бомбардировок. За последние три дня Россия шесть раз атаковала мосты в Киеве.

Сооружения все еще стоят, но повреждения и угроза новых атак вынудили местные власти ограничить или остановить движение на пяти из шести автомобильных мостов столицы. Это серьезно нарушило повседневную жизнь крупнейшего города Украины.

Атаки могут и не разрушить, но ослабить несущие конструкции мостов и заставить власти закрыть их на неопределенный срок, вместо того чтобы рисковать обрушением.

Издание считает, что результатом стал бы логистический кошмар для Киева и всей страны. Ведь мосты в столице обеспечивают перевозку различных продуктов питания и оборудования через Днепр, который протекает с севера на юг через Украину и делит страну пополам. Если бы они закрылись, альтернатив было бы немного.

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