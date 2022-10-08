Эта информация поступила от источника, однако подробностей журналисты не получили.

Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы. При этом официальную ответственность за происшествие наша страна пока на себя не взяла.

Такой информацией поделилось издание The Washington Post со ссылкой на надежный источник в украинском правительстве.

Журналисты не смогли раздобыть каких-либо подробностей спецоперации. В своем материале репортеры отдельно подчеркнули, что Киев не брал на себя официальную ответственность за взрыв. Однако украинские власти в радостном и местами насмешливом тоне прокомментировали обвал Крымского моста. Например, на официальном аккаунте правительства Украины в Twitter было опубликовано сообщение: "Болезненный ожог".

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Обвал Крымского моста: основные подробности

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только ж/д ветка, но фото и видео с места события показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибели трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты лишись очередной "транспортной артерии".

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