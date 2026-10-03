Киев может столкнуться с логистическим кошмаром из-за ударов по мостам, - NYT

У Киева все же есть некоторые альтернативы.

У России появилась новая цель в ее стремительно растущем списке украинской инфраструктуры для бомбардировок. За последние три дня Россия шесть раз атаковала мосты в Киеве.

Сооружения все ещё стоят, но повреждения и угроза новых атак вынудили местные власти ограничить или остановить движение на пяти из шести автомобильных мостов столицы. Это серьезно нарушило повседневную жизнь крупнейшего города Украины, пишет The New York Times.

Многие жители Киева ежедневно добираются между преимущественно жилым восточным берегом, где живет примерно миллион человек, и западным берегом, где расположено большинство правительственных учреждений и предприятий.

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Мосты – цель в кампании российских ударов по украинской инфраструктуре

В последние недели эта масштабная кампания расширилась, включив склады, поезда, дата-центры, медицинские склады и металлургические заводы, в дополнение к интенсивным атакам на энергосистему Украины, эскалацию которых Россия планирует этой зимой.

Цель, по словам украинских официальных лиц и военных экспертов, заключается в том, чтобы разрушить экономику Украины и способность страны поддерживать военные усилия, одновременно сломив волю населения к сопротивлению, делая повседневную жизнь все более трудной.

Украина выдерживала и другие подобные кампании с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Но критическая нехватка средств ПВО в сочетании с растущим арсеналом вооружений Москвы делает страну сейчас более уязвимой перед подобными атаками, чем когда-либо.

"Враг уничтожает Киев. Уже невозможно делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время", – заявил мэр города Виталий Кличко. Его сообщение отразило чувство, нарастающее по всей столице в последние недели: относительная безопасность, которой Киев пользовался на протяжении большей части войны, проявлявшаяся в переполненных кафе и салонах маникюра, закончилась.

Теперь дроны жужжат над городом целыми днями, вызывая почти непрерывные сигналы воздушной тревоги. Людей, застигнутых на улице во время атаки, можно увидеть проверяющими телефонные приложения, отслеживающие маршруты полета дронов.

Что стоит за ударами по мостам

Удары по киевским мостам могут нарушить повседневную жизнь еще сильнее, пишет СМИ. При этом уничтожить мосты было бы непросто, ведь это крупные бетонные конструкции, которые потребовалось бы поразить множеством ударов, чтобы разрушить.

Собственные удары Украины по российским мостам дали неоднозначные результаты. Керченский мост, соединяющий незаконно аннексированный Крымский полуостров с Россией, несколько раз временно закрывался после атак, но так и не был выведен из строя полностью.

Тем не менее атаки могут ослабить несущие конструкции мостов и вынудить власти закрыть их на неопределенный срок, вместо того чтобы рисковать обрушением.

Результатом стал бы логистический кошмар для Киева и всей страны. Ведь мосты в столице перевозят всевозможные продукты питания и оборудование через Днепр, который протекает с севера на юг через Украину и разделяет страну надвое. Если бы они закрылись, альтернатив было бы немного.

Один автомобильный мост пересекает реку к северу от Киева. К югу ближайший находится примерно в 145 км, это около 2,5 часов езды. Дальше вниз по течению есть и другие мосты, но их использование означало бы долгий объезд, а их близость к южному фронту делает их еще более уязвимыми для российских атак.

В первые дни войны украинские официальные лица рассматривали возможность взорвать киевские мосты, чтобы остановить российские войска, приближавшиеся к восточному берегу. Они воздержались от этого, поскольку контратаки в итоге успешно отбросили российские силы, наступавшие с востока.

Другие новости о российских ударах

Ранее УНИАН сообщал, что Путин планирует сделать Киев непригодным для проживания. Россия действует с абсолютной безжалостностью. На этом фоне неудивительно, что всё больше людей в Киеве задумываются о том, чтобы хотя бы на зиму покинуть город и поселиться дальше на запад.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина срочно ищет решение, ведь ПВО не успевает за реактивными дронами РФ. Поскольку многие дроны долетают до столицы, производители оборонной продукции в срочном порядке разрабатывают новое поколение перехватчиков.

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