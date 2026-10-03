В Украине создали умный 'забор' против оптоволоконных дронов: как он работает

Система "Чагарник" может решить проблему дронов, которые не поддаются подавлению средствами РЭБ.

В Украине разработали новую систему защиты от ударных дронов, управляемых через оптоволоконный кабель. Комплекс "Чагарник" призван физически перерезать линию связи беспилотника, что позволяет противодействовать аппаратам, которые не удается подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пишет New Scientist.

Как рассказывает автор публикации, использование оптоволокна стало ответом на распространение систем радиоэлектронной борьбы. Обычные FPV-дроны можно останавливать с помощью радиопомех, однако аппараты с оптоволоконным управлением не зависят от радиоканала. Во время полёта они разматывают за собой кабель, длина которого у современных моделей может достигать десятков километров.

Автор отмечает, что около 60% российских FPV-дронов в настоящее время оснащены оптоволоконным управлением, из-за чего на местности остаются километры использованного кабеля. Украинские военные уже экспериментировали со способами физического повреждения таких линий. Наиболее надёжными средствами защиты пока считаются пассивные заграждения.

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"Наиболее надёжными средствами защиты от оптоволоконных FPV были пассивные барьерные системы, такие как туннели из сеток, установленные над ключевыми дорогами", – объясняет представитель Defense Tech for Ukraine Рой Гардинер.

"Чагарник" предлагает иной принцип. Акустический датчик обнаруживает дрон над системой, после чего запускается подвижная проволочная конструкция с крючками. Они захватывают оптоволоконный кабель и проводят его к специальному блоку, где тот перерезается.

Комплекс состоит из двух 50-метровых секций, которые два человека могут установить менее чем за час. Система работает от аккумулятора, защищена от погодных условий и может дистанционно включаться и выключаться. Её можно размещать на вероятных маршрутах дронов или использовать для защиты позиций и объектов.

"Уязвимые объекты в тылу, такие как электрические подстанции, которые слишком велики для защиты сеткой, могли бы получить значительную защиту от дальнобойных FPV на оптоволокне благодаря системе "Чагарник", – говорит Гардинер.

Производители заявляют об эффективности перерезания кабеля дрона на уровне 95%, однако система зависит от способности акустического датчика своевременно распознать цель.

"Надёжность акустической системы обнаружения в распознавании угроз в какофонии поля боя ещё требует подтверждения", – отмечает эксперт.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, Россия представила новый роботизированный штурмовой танк "Штурм". Машина создана на базе Т-72/Т-90, оснащена 125-мм пушкой с укороченным стволом, бульдозерным отвалом и может работать как с экипажем, так и дистанционно. Эксперты оценивают "Штурм" скептически, считая его морально устаревшим и малоэффективным в современных боевых условиях.

Также мы сообщали, что в Киеве могут действовать один-три вражеских радиоретранслятора, обеспечивающих онлайн-управление "Шахедами" до момента удара. Это объясняет точные поражения мостов и других объектов, ведь без постоянной связи такие атаки были бы невозможны.

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