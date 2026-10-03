'Это связь с Ровенской АЭС': эксперт назвал главную цель РФ в Киеве

Он отметил, что именно она связана с Ровенской АЭС.

Одной из основных целей врага станет подстанция "Киевская", которая и раньше была объектом ударов. Об этом заявил в программе "Суперпозиция" энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"Потому что это связь с Ровенской атомной электростанцией, которая фактически обеспечивает возможность перетока больших объемов электроэнергии дальше на восток и частично на юг страны", – пояснил он.

По его словам, в Киеве и области основные удары россиян будут направлены на тепловые электроцентрали (ТЭЦ), тепловые электростанции (ТЭС), в частности "Трипольскую".

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Он добавил, что под ударами также окажутся подстанции "Укрэнерго", которые фактически отвечают за возможность подачи электроэнергии, необходимой потребителям.

Атаки на Украину – последние новости

Как сообщало УНИАН, издание Newsweek написало, что на этой неделе столица Украины подверглась непрерывным атакам со стороны России, часто с использованием реактивных беспилотников, которые украинской противовоздушной обороне трудно перехватить.

В среду, 30 сентября, в Киеве воздушная тревога длилась почти 13 часов – одна из самых продолжительных с начала войны.

По данным украинских официальных источников, в результате атак, произошедших в ночь на среду по всей Украине, погибли по меньшей мере шесть человек, а 38 получили ранения.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Россия нанесла крупнейший комплексный удар по энергетической инфраструктуре с начала апреля, то есть с конца прошлого отопительного сезона.

Институт изучения войны в своём анализе отметил, что глава Кремля стремится воспользоваться ударами, прежде чем Украина сможет разработать способы противодействия скоростным дронам.

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