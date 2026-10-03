Саудовская Аравия просит Европу включиться в войну с хуситами, – Bild

Саудиты напомнили, что Европа закупает множество товаров, которые доставляются через Красное море.

Саудовская Аравия планирует новую военную операцию против поддерживаемой Ираном группировки хуситов в Йемене и рассчитывает на помощь европейских стран. Об этом пишет Bild.

Эр-Рияд ожидает военной поддержки, в частности, от Франции и Великобритании. Глава саудовской разведки Турки бин Фейсал Аль Сауд также призвал Германию присоединиться к противодействию хуситам.

Он подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в стабильности региона, поскольку пользуются его ресурсами и торговыми маршрутами.

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"Тот, кто извлекает выгоду из сырьевых ресурсов региона, должен способствовать миру и безопасности", – сказал Турки.

Несколько месяцев назад Саудовская Аравия предложила создать систему военной безопасности и наблюдения для Аравийского полуострова и пролива Баб-эль-Мандеб. По словам главы разведки, ни одна европейская страна тогда не согласилась принять участие в этой инициативе.

Турки считает, что Европа непосредственно заинтересована в защите этого маршрута, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив проходят суда, следующие к Суэцкому каналу, а оттуда – в Европу.

В то же время у Саудовской Аравии уже есть союзники в борьбе против хуситов. Как рассказывает Турки, Франция участвует в соответствующих мероприятиях, а Великобритания помогает с дозаправкой самолетов в воздухе. Поддержку также оказывают Египет, Пакистан и Турция – в частности, поставками, боеприпасами и разведывательной информацией.

Саудовский представитель подчеркнул, что защита международных торговых путей не должна оставаться исключительно американской ответственностью. "В этом должен участвовать весь мир", – сказал он.

В следующем месяце в Эр-Рияде должна состояться встреча между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Европейским союзом. Турки надеется, что стороны смогут наконец заключить торговое соглашение, переговоры по которому ведутся уже 30 лет. По его словам, такая договоренность могла бы стать первым шагом к более широкому сотрудничеству в сфере безопасности.

Кризис в Баб-эль-Мандебском проливе

Как писал УНИАН, в начале сентября поддерживаемые Ираном йеменские хуситы совершили стремительное наступление вдоль западного побережья Йемена. Они захватили портовый город Моха (Мокка), населенный пункт Дхубаб и стратегический остров Перим (Маюн) в Баб-эль-Мандебском проливе. Это позволило им установить контроль над почти всем йеменским побережьем Красного моря и значительно усилить влияние на одну из важнейших мировых морских артерий, через которую проходит около 12% мировой торговли, в частности значительная часть нефти и сжиженного газа.

Кризис обострился на фоне более широкой региональной нестабильности, в частности нарушений судоходства в Ормузском проливе. С июля хуситы объявили морскую блокаду саудовских судов и совершили ряд атак на коммерческие корабли с помощью ракет и дронов. В результате объем транзита через Баб-эль-Мандебский пролив заметно сократился, страховые премии выросли, а многие суда стали выбирать более длинный маршрут вокруг Африки. Цены на нефть марки Brent превысили 100 долларов за баррель. Хуситы заявляют, что пролив остается открытым для всех судов, кроме саудовских и израильских.

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