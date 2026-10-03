Россия атаковала иностранное гражданское судно в порту Одесщины: погиб моряк, есть раненые

Более десяти членов экипажа были эвакуированы в безопасное место.

В Одесской области российская оккупационная армия атаковала иностранное гражданское судно, в результате чего погиб моряк, еще трое получили ранения.

Как сообщает пресс-служба государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области.

"В результате атаки погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения", – говорится в сообщении.

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По данным АМПУ, еще 13 членов экипажа эвакуированы в безопасное место.

"Это очередной целенаправленный удар РФ по гражданскому судоходству. Россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, которые ежедневно рискуют жизнью ради обеспечения работы украинских морских путей", – отмечают в госпредприятии.

Атаки на россиян на корабле

Как писал УНИАН, 23 сентября российские военные нанесли удар реактивным дроном по гражданскому коммерческому судну под флагом Антигуа и Барбуды в Одесской области, которое перевозило подсолнечное масло.

Тогда в результате атаки погиб 63-летний капитан – гражданин Украины. В результате атаки возник пожар, экипаж был эвакуирован. Всего на борту находилось 16 моряков. Было начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

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