Во время воздушной тревоги в Киеве будут перекрыты два моста: в КГГА сообщили подробности

Кроме того, чиновники призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Во время воздушной тревоги в Киеве движение транспорта по некоторым мостам будет временно ограничено. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что по Южному мосту движение транспорта будет временно перекрыто с правого на левый берег (до 15 минут после начала воздушной тревоги).

Также отмечается, что по Подольскому мостовому переходу движение транспорта будет временно перекрыто (до 15 минут после начала воздушной тревоги) с левого на правый берег.

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Кроме того, выезд на мост в направлении левого берега осуществляется со Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и автовокзала "Выдубичи".

"Движение транспорта по другим мостам в Киеве через реку Днепр перекрываться не будет", – говорится в сообщении.

В КГГА просят с пониманием отнестись к введенным изменениям в организации дорожного движения и учесть указанную информацию при планировании маршрута своей поездки.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 1 и 2 октября 2026 года российские беспилотники несколько раз атаковали Южный мост. Во время одной из атак по мосту проезжал поезд метро. Пассажиры и машинист не пострадали.

После ударов движение метро и наземного общественного транспорта по мосту временно приостановили для обследования конструкций.

2 октября мэр Киева сообщил о новом попадании в этот мост. После нескольких атак сооружение закрыли для движения транспорта и метро, а позже частично возобновили движение.

Сегодня, 3 октября, российские оккупанты на рассвете вновь нанесли удар реактивным дроном по Северному мосту в Киеве.

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