Россия атаковала склад одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в Украине

"Вента ЛТД" является третьим по величине фармацевтическим дистрибьютором в Украине.

В Гостомеле в результате российского удара был поврежден склад компании "Вента ЛТД", который обеспечивал поставки для Киевского региона. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Экономическая правда".

ООО "Вента ЛТД" было основано в январе 1995 года в Днепре. На сайте компании сообщается, что она является одним из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины, входя в тройку лидеров. Компания сотрудничает с сотнями иностранных и украинских производителей фармацевтической продукции.

Закупая лекарства оптовыми партиями, компания затем доставляет фармацевтическую продукцию по всей территории Украины. Отмечалось, что у компании есть крупные складские комплексы и региональные филиалы (в частности, в Днепре, Киеве, Одессе, Тернополе и Харькове). В частности, отмечалось, что один из складских комплексов "Вента ЛТД" занимает площадь в 24 000 кв. м и обрабатывает более 10 000 заказов ежедневно.

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Россия атакует фармацевтические склады – другие новости

Напомним, что в четверг, 3 сентября, россияне нанесли удар по одному из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины – логистическому комплексу ООО "ХФК "Биокон"" в Бориспольском районе Киевской области.

Известно, что общая площадь складского комплекса "Биокон" составляет около 30 тысяч квадратных метров. Он расположен вблизи международного аэропорта "Борисполь" и основных автомобильных магистралей.

Также УНИАН сообщал, что российские войска дважды нанесли удар по складу фармацевтической компании Teva в Украине. В компании отмечали, что в результате атак никто не пострадал. В Teva также подчеркнули, что продолжат свою работу в Украине.

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