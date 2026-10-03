Какой iPhone купить при ограниченном бюджете: эксперты выбрали 3 модели

В 2026 году одним из самых разумных вариантов остается покупка восстановленного iPhone,

Выпущенные даже пять лет назад iPhone все еще остаются хорошей покупкой в 2026 году. Смартфоны Apple долго сохраняют высокую производительность, получают свежие обновления iOS и предлагают камеры, которые не выглядят устаревшими на фоне более новых устройств.

Эксперты iPhonesCompare проанализировали рынок и выбрали три доступных iPhone, которые можно рассматривать к покупке осенью 2026 года. В подборку вошли как новые смартфоны, так и восстановленные модели.

Восстановленный iPhone 13 – оптимальный вариант для большинства

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iPhone 13, выпущенный в 2021 году, получил 6,1-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR, чипсет A15 Bionic, Face ID и двойную камеру на 12 Мп. Несмотря на возраст, смартфон по-прежнему способен справляться с повседневными задачами и поддерживает актуальную версию iOS.

Главное преимущество модели перед самым дешевым SE – современный OLED-экран и Face ID. Поэтому при сопоставимой цене восстановленный iPhone 13 может стать более интересным вариантом для тех, кому важен набор современных функций.

Восстановленный iPhone SE 3 – самый дешевый вариант

Если бюджет максимально ограничен, рекомендуется обратить внимание на восстановленный iPhone SE 2022 года. Смартфон оснащен чипом A15 Bionic, Touch ID и 4,7-дюймовым LCD-дисплеем. Основная камера – 12 Мп.

При этом модель заметно уступает более новым iPhone по возможностям экрана и камеры: здесь нет Face ID, ночного режима и сверхширокоугольной камеры. Сам корпус использует дизайн времен iPhone 8. Но именно простота конструкции остается его главной фишкой, позволяя пользоваться смартфоном одной рукой и носить его в кармане.

iPhone 17e – самый дешевый современный iPhone

Тем, кто не хочет покупать восстановленный смартфон, стоит рассмотреть iPhone 17e – актуальную базовую модель Apple. Она получила 6,1-дюймовый OLED-экран, чипсет A18, Face ID, разъем USB-C и основную камеру на 48 Мп.

Производитель заявляет до 26 часов воспроизведения видео и полноценную поддержку Apple Intelligence. Кроме того, покупатель получает официальную гарантию, что делает 17e более предсказуемым вариантом по сравнению с восстановленным устройством.

Напомним, этой осенью главным анонсом от Apple стал первый складной iPhone с гибким экраном. Стоимость устройства начинается от $1999 (около 90 000 грн) за модель с 256 ГБ встроенной памяти.

Ранее появилась информация о планах Apple на радикальный редизайн iPhone в 2027 году. Компания экспериментирует с безрамочным экраном, загнутым сразу по четырем сторонам. За счет этого передняя панель смартфона должна выглядеть как единый кусок стекла.

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