В сентябре на Земле появились два новых острова

Острова образовались в результате извержения вулкана в Индонезии.

После мощного извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии вблизи него образовались два новых острова. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Геологического агентства Индонезии.

Новые надводные образования были замечены после 25-часового извержения, которое началось 4 сентября. Один объект расположен примерно в 760 метрах к северо-западу от побережья Анак-Кракатау, второй – примерно в 495 метрах к юго-востоку.

По предварительной версии Геологического агентства, во время извержения относительно жидкая магма могла выйти на поверхность через удлиненный разлом, ориентированный с северо-запада на юго-восток. Выброшенный вулканический материал сформировал два частично надводных холма.

Видео дня

Как отмечает издание, появление отдельных островов в пределах кальдеры Кракатау может стать первым подобным событием за 96 лет. После катастрофического извержения 1883 года здесь сформировался Анак-Кракатау, который окончательно поднялся над уровнем моря в 1930 году. С тех пор других известных отдельных островов в этой части кальдеры не возникало.

Одно из первых видеоподтверждений нового образования случайно получил активист из Южного Лампунга Йодистара Нуграха. Он искал пропавших журналистов и волонтеров, когда его дрон зафиксировал тёмный участок суши в воде к северо-западу от вулкана.

"Сначала я не понял, что мог зафиксировать что-то новое", – рассказал Нуграха Bloomberg.

Издание напоминает, что Анак-Кракатау долгое время оставался относительно спокойным, прежде чем активность возобновилась в июле 2026 года. Во время сентябрьского извержения площадь острова увеличилась почти на 33 гектара из-за лавовых потоков и пирокластического материала.

Специалисты отмечают, что судьба новых образований будет зависеть от их происхождения и устойчивости к волнам. Если это рыхлый вулканический материал, он может быстро размыться.

Новые острова

Как писал УНИАН, в начале года международная экспедиция на ледоколе "Polarstern" в море Ведделла у берегов Антарктиды случайно обнаружила ранее неизвестный остров. Сначала его приняли за грязный айсберг, но при приближении стало очевидно, что это скала, выступающая из воды.

Остров имеет примерно 130 метров в длину, 50 метров в ширину и высоту около 16 метров. Из-за сходства с айсбергами он не был заметен на спутниковых снимках, и теперь ему еще предстоит получить официальное название.

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