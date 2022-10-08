По словам советника главы ОП, взрывы на мосту Путина могли стать частью противостояния между россиянами.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что взрывы на Крымском мосту могли устроить русские.

Об этом он написал в Twitter.

Как отметил Подоляк, частные военные компании, в частности "Вагнер" ("Лига") и ФСБ противостоят Минобороны и Генштабу. В рамках этого противостояния могли бы устроить взрывы на мосту Путина.

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"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: проглядели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню-фура заехала из РФ", - написал Подоляк.

Обвал Крымского моста: основные подробности

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только железнодорожная ветка, но фото и видео с места происшествия показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибели трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию через происшествии на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты избавились от очередной "транспортной артерии".

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