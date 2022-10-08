Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что взрывы на Крымском мосту могли устроить русские.
Об этом он написал в Twitter.
Как отметил Подоляк, частные военные компании, в частности "Вагнер" ("Лига") и ФСБ противостоят Минобороны и Генштабу. В рамках этого противостояния могли бы устроить взрывы на мосту Путина.
"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: проглядели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню-фура заехала из РФ", - написал Подоляк.
Обвал Крымского моста: основные подробности
Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только железнодорожная ветка, но фото и видео с места происшествия показали обвал двух пролетов автомобильной части.
В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибели трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".
Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".
По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.
Путин созвал правительственную комиссию через происшествии на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты избавились от очередной "транспортной артерии".