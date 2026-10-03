В Испании завели дело на Шария: подозревают в финансовых махинациях, – СМИ

Испанские правоохранители обнаружили в доме Шария кучу денег непонятного происхождения.

В Испании местные правоохранительные органы расследуют дело о возможном уклонении от уплаты налогов украинского блогера и пророссийского политика Анатолия Шария и его партнерши Ольги Бондаренко. Как пишет испанское издание elDiario, следствие также проверяет происхождение их средств и возможную связь Шария с российскими спецслужбами.

По информации издания, производство было возбуждено после запроса о международной правовой помощи со стороны украинских правоохранительных органов. В материалах дела указывается на возможные преступления против государственной казны Испании, отмывание средств и подделку документов.

Шарий и Бондаренко являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. По версии следствия, возможная неуплата налогов составила 150,9 тыс. евро в 2018 году, а в 2022 году – еще почти 387,6 тыс. евро. Кроме того, правоохранители выявили финансовые операции, связанные с Литвой, Россией, Люксембургом и Казахстаном, криптовалютами и онлайн-платформами. Потенциальные финансовые претензии к этой паре, по данным следствия, могут достигать 10,7 млн евро.

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Также правоохранители проверяют происхождение этих средств. В документах отмечается, что операции содержат "показатели риска в сфере отмывания капитала". Следователи также допускают связь полученных денег с деятельностью в интересах российских спецслужб.

В июне этого года в доме пары провели обыск. По данным elDiario, там изъяли пистолет Glock 19, "кошельки" с криптовалютой примерно на 800 тыс. евро, произведения искусства, часы и драгоценности на 400 тыс. евро, а также 20 золотых слитков стоимостью около 150 тыс. евро.

Шарий и Бондаренко отрицают незаконное происхождение средств. Они утверждают, что их доходы связаны с работой на YouTube и пожертвованиями подписчиков. Сам Шарий также отвергает обвинения в работе на Россию и подчеркивает, что в своих материалах осуждал действия российской армии.

Государственная измена Шария

Как писал УНИАН, в феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила Анатолию Шарию о подозрении в совершении государственной измены и нарушении равноправия граждан. По версии следствия, блогер с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телеканалы содействовал структурам РФ в проведении специальных информационных операций, дискредитировал государственную политику Украины и распространял манипулятивную информацию о событиях на востоке страны. После того как Шарий, который годами скрывается в Испании, не явился на допрос, его объявили в государственный розыск.

В июле 2023 года СБУ сообщила Шарию о новом подозрении – в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Правоохранители установили, что пропагандист участвовал в подготовке и распространении постановочных видео с допросами украинских военнопленных: подсказывал представителям ФСБ, как снимать материалы в "нужном формате", какие вопросы задавать пленным, а также монтировал ролики, удаляя невыгодные для РФ моменты.

4 июня 2025 года Винницкий городской суд заочно признал Анатолия Шария виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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