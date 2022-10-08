После взрывов на Крымском мосту, соединяющем полуостров с территорией России, президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал россиян сдаваться.
Об этом шла речь в его видеообращении.
"Если оккупанты убегут, пока есть такая возможность, это будет лучший вариант для них. Если их заставляют остаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен. Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда придерживается всех международных норм, всех конвенций. Любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим", – сказал он.
Подрыв Крымского моста: что стоит знать
Утром в субботу, 8 октября, начали появляться сообщения о сильном пожаре на Крымском мосту. Впоследствии стало известно, что обрушены два автомобильных пролета, они упали в воду.
По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Ю" Наталья Гуменюк теперь россияне" не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности, и железнодорожный маршрут. Она добавила, что Украину это "вполне устраивает".
Так называемые "власти" полуострова заявили, что около 6 утра на мосту якобы взорвался грузовой автомобиль, вследствие этого якобы погибли три человека. Российские СМИ сообщили, кто мог быть за рулем автомобиля.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. В СБУ пока отказываются подтверждать данную информацию.
The Washington Post со ссылкой на надежный источник в украинском правительстве также сообщила о причастности Украины. В Силах обороны "Юг" уклончиво ответили, что "рвется там, где тонко", а в Офисе президента намекнули, что это дело рук россиян.
В Госдуме РФ назвали произошедшее объявлением "войны без правил" и разразились угрозами, а российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
После инцидента оккупанты хотят вывезти жителей оккупированной части Херсонской области в Крым и Российскую Федерацию.
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