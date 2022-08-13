Лишь небольшая часть населения поддерживает оккупантов.

Российские оккупанты имеют большие проблемы с организацией псевдореферендума на территории Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров во время информационного телемарафона.

"Что касается самого псевдореферендума, то с этим есть большие проблемы на территории временно оккупированной Запорожской области в оккупантов, потому что они не могут его провести. Даже фейковый референдум им сложно провести. После первого поквартирного обхода менее 10% наших граждан, оставшихся на территории оккупированного Мелитополя, согласились его поддержать. Второй фактор - даже за деньги не хотят проводить агитационную работу", - сказал он.

Мэр напомнил, что даже по законодательству России участие в референдуме должны принять не менее половины населения региона, что не представляется возможным.

"На сегодня население Запорожской области - 1,6 миллиона, а 800 тысяч никогда не придут на этот фейковый референдум", - отметил Федоров.

По его словам, оккупанты пытаются подкупить жителей региона, чтобы они приняли участие в псевдореферендуме.

"Хотят подкупить за небольшую сумму - от 20 до 50 тыс. рублей, то есть не более 25 тыс. грн - самая большая оплата. Но это точно не стоит того наказания, которое будет от государства Украина. Не говоря о том, что будет наказание от сил сопротивления и партизанского движения", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Единственным выходом, по мнению Федорова, может стать завоз посторонних людей, чтобы создать иллюзию участия большого количества населения в псевдореферендуме.

"Они могут завезти "ряженых", и они это делают на территории Мелитополя - в старом автобусе из прошлого они завезли 70 человек, которые ездят по разным районам, выстраиваются в очередь и говорят, как любят Россию. Поэтому если завтра из Кремля будет задача сделать пропагандистское видео, где все поддерживают Россию, то только это они могут сделать. Но это точно не соответствует действительности и действительному настрою на временно оккупированных территориях", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 10 августа вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что у российских захватчиков нет никаких перспектив успешно провести "референдум" на временно оккупированных территориях, несмотря на давление на местное население. Она в очередной раз призвала граждан эвакуироваться.

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